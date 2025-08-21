صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کائنات کا قدیم ترین بلیک ہول دریافت کرلیا گیا

  • عجائب دنیا
نیو یارک(نیٹ نیوز)حال ہی میں جیمز ویب ٹیلی سکوپ نے کائنات کا اب تک کا قدیم ترین بلیک ہول دریافت کیا ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دریافت نے ہمارے کائناتی ارتقاء کو سمجھنے میں ایک نیا سنگِ میل قائم کیا ہے ۔

حالیہ تحقیق میں یہ قدیم اور فعال بلیک ہول دریافت کیا گیا جو بگ بینگ کے بعد صرف تقریباً 500 ملین سال میں وجود میں آیا، یعنی لگ بھگ 13.3 ارب سال پہلے ۔یہ بلیک ہول CAPERS-LRD-z9 نامی کہکشاں کے مرکز میں پایا گیا ۔ اس بلیک ہول کا ماس تقریباً 38 ملین شمسی ماسز کے برابر ہے جو ہماری کہکشاں کے مرکزی بلیک ہول سے تقریباً دس گنا زیادہ بھاری ہے ۔اس بلیک ہول کی دریافت کے لیے سپیکٹروسکوپی کا استعمال کیا گیا ۔تصویر میں کہکشاں کی سرخی مائل رنگت کا سبب ممکنہ طور پر بلیک ہول کے گرد گھیرے ہوئے گیس و غبار کی کثافت ہے ۔

 

