چین میں دنیا کی سب سے ناقابلِ رسائی لائبریری

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کے صوبہ گوانگشی میں میانہوا گاؤں کے قریب واقع میانہوا لائبریری ایک منفرد لائبریری ہے جو ایک چٹان کے پہلو میں ایک بڑے غار میں قائم کی گئی ہے۔۔۔

 جسے دنیا کی سب سے ناقابلِ رسائی لائبریری ہونے کے حوالے سے شہرت حاصل ہے ۔ اس سال مئی میں کھلنے کے بعد سے ہی میانہوا لائبریری چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ۔ لائبریریاں عام طور پر آن لائن زیادہ مقبول نہیں ہوتیں لیکن یہ کوئی عام لائبریری نہیں ہے ، یہ ناصرف کتابوں سے محبت کرنے والوں کے لیے بلکہ شاندار نظاروں کی تلاش میں رہنے والے مسافروں کے لیے بھی ایک ناقابلِ یقین کشش کا مرکز ہے ۔ایک بلند و بالا چٹان کے کنارے ، سرسبز و شاداب ہریالی سے گھری ہوئی میانہوا لائبریری مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی کسی چیز کی طرح دکھائی دیتی ہے لیکن یہ درحقیقت ایک حقیقی جگہ ہے ۔

 

