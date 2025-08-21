چین ،لڑکی کے معدے سے 2 کلو بالوں کا گچھا نکال لیا گیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ڈاکٹروں نے 15 سالہ لڑکی کے معدے سے 2 کلو وزنی بالوں کا گچھا (ہیئر بال) نکال لیا، جو وہ 6 سال سے اپنے ہی بال کھانے کی عادت کے باعث نگلتی آ رہی تھی ۔
چین کے صوبے ہینان سے تعلق رکھنے والی لڑکی نی نی شدید پیٹ درد کے باعث اپنی والدہ کے ساتھ چلڈرن ہسپتال پہنچی، ڈاکٹروں کے مطابق نی نی شدید خون کی کمی (انیمیا) کا شکار تھی اور مسلسل پیٹ درد کے باعث کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ اس کے معدے میں بالوں اور کھانے کے ذرات سے بنا ایک بڑا گولا تقریباً پورے معدے پر قابض ہو چکا ہے ۔ڈاکٹروں نے آپریشن کے بعد معدے سے 2 کلو وزنی ہیئر بال نکال لیا، سرجری کے وقت معلوم ہوا کہ اس کا معدہ عام سائز سے دگنا پھول چکا تھا۔ 5 دن بعد نی نی نے دوبارہ کھانا شروع کر دیا اور وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی ہے ۔