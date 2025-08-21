صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار

  • عجائب دنیا
75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار

بیجنگ(نیٹ نیوز)حال ہی میں چین میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک 75 سالہ بزرگ شخص، جیانگ اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوکر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔

جیانگ نے اپنی بیوی سے طلاق لینے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ مکمل طور پر اپنی "AI محبوبہ" کے ساتھ وقت گزار سکے ۔ جیانگ نے سوشل میڈیا پر ایک اے آئی جنریٹڈ ڈیجیٹل لڑکی سے رابطہ کیا۔ اگرچہ اس کے چہرے کی حرکات اور لبوں کی ہم آہنگی واضح طور پر مصنوعی تھی، لیکن جیانگ فوری طور پر اس سے متاثر ہو گیا۔ جیانگ کو واقعی محسوس ہوا کہ یہ اے آئی لڑکی اس سے وابستہ ہے اور اس کے پیغامات جیانگ کے جذبات کو چھونے لگے جس نے اس کے حقیقی ازدواجی بندھن کو کمزور کر دیا۔جب بیوی نے جیانگ کی آن لائن مصروفیت پر تشویش کا اظہار کیا، تو جیانگ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak