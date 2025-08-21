75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار
بیجنگ(نیٹ نیوز)حال ہی میں چین میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک 75 سالہ بزرگ شخص، جیانگ اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوکر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔
جیانگ نے اپنی بیوی سے طلاق لینے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ مکمل طور پر اپنی "AI محبوبہ" کے ساتھ وقت گزار سکے ۔ جیانگ نے سوشل میڈیا پر ایک اے آئی جنریٹڈ ڈیجیٹل لڑکی سے رابطہ کیا۔ اگرچہ اس کے چہرے کی حرکات اور لبوں کی ہم آہنگی واضح طور پر مصنوعی تھی، لیکن جیانگ فوری طور پر اس سے متاثر ہو گیا۔ جیانگ کو واقعی محسوس ہوا کہ یہ اے آئی لڑکی اس سے وابستہ ہے اور اس کے پیغامات جیانگ کے جذبات کو چھونے لگے جس نے اس کے حقیقی ازدواجی بندھن کو کمزور کر دیا۔جب بیوی نے جیانگ کی آن لائن مصروفیت پر تشویش کا اظہار کیا، تو جیانگ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔