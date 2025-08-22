صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سورج کی سرگرمیاں جانچنے کیلئے اے آئی سے مدد حاصل

  • عجائب دنیا
سورج کی سرگرمیاں جانچنے کیلئے اے آئی سے مدد حاصل

نیو یارک(نیٹ نیوز)ناسا نے حال ہی میں سورج کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اب مستقل بنیادوں پر اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔

یہ نیا اے آئی ماڈل Surya ہے جسے ناسا اور آئی بی ایم نے مل کر ایک جدید اے آئی فاؤنڈیشن ماڈل کے طور پر متعارف کرایا ہے ۔ یہ ماڈل شمسی طوفانوں اور فلیئرز کی پیشگوئی میں نمایاں بہتری لائے گا۔ یہ ماڈل ناسا کے سولر ڈائنامک آبزرویٹری کے نو برس سے زائد مسلسل ریکارڈ کیے گئے ڈیٹا پر تربیت یافتہ ہے ۔ Surya سولر فلیئیر کو حتمی مشاہدے سے دو گھنٹے پہلے ویژوئل انداز میں پیشگوئی کر سکتا ہے جو روایتی طریقوں سے تقریباً 16% زیادہ درست ہے ۔ سولر سٹورمز زمین پر سیٹلائٹس، جی پی ایس، مواصلات، توانائی نظام اور خلائی مشنز کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ Surya کی مدد سے ان خطرات سے پہلے متنبہ کر کے بچاؤ ممکن بنایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

عمران خان کی 9مئی کے مقدمات میں ضمانت منظور:علیمہ خان کے بیٹے کی گھر سے گرفتاری،آج عدالت میں پیشی:پولیس

9مئی:ذمہ داروں،سہولت کاروں کو کٹہرے میں آنا ہوگا،آرمی چیف نے پی ٹی آئی یا معافی کا کوئی ذکر نہیں کیا:ترجمان پاک فوج

پاکستان اور چین کاسی پیک کو اگلے مرحلے میں لے جانے پراتفاق:چینی وزیرخارجہ کی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں

شہباز شریف کا بلاول ،حافظ نعیم کو فون ،سیلابی صورتحال پر تبادلہ خیال:برطانوی وزیراعظم کی امداد کی پیش کش

جاپانی ڈیری کمپنی کوسرمایہ کاری کی دعوت،پنجاب حکومت تمام سہولیات دیگی:مریم نواز

ایشائی ترقیاتی بینک کاریکوڈیک منصوبےکیلئے41کروڑ ڈالر فراہم کرنیکا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak