ایک ہفتے میں 55رولر کوسٹرز کی سواری کا ورلڈ ریکارڈ
لندن(نیٹ نیوز)انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے رولر کوسٹرز کے شوقین نے ایک ہفتے میں 55 رولر کوسٹرز کی سواری کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا۔
برائٹن سے تعلق رکھنے والے ڈین سٹوکس کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر انہوں نے یو کے میں 16 دنوں میں 32 تھیم پارکس کی 108 رولر کوسٹرز کی سواری کی۔36 سالہ ڈین نے اپنی مہم کا آغاز دو اگست کو برائٹن پیلس پیئر سے کیا اور اختتام ایک ہفتے بعد سرے کے تھارپ پارک میں کیا۔انسٹاگرام پوسٹ میں ان کا کہنا تھا ‘میں نے کر دِکھایا۔ جشن منانے کے لیے میں نے ہائپیریا پر ایک اضافی وکٹری لیپ بھی لی۔ان کا کہنا تھا کہ ان کے اس چیلنج کو اٹھانے کی وجہ لوگوں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ انہیں باہر نکل کر وہ کرنا چاہیئے جو ان کو پسند ہے ۔