ایک بار پیٹرول بھروا کر کراچی تا اسلام آباد جانیوالی گاڑی
بیجنگ(نیٹ نیوز)ڈونگ فینگ کی جانب سے متعارف کردہ ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑی Aeolus L8 ایک جدید پلگ ان ہائبرڈ گاڑی ہے جو ایک ہی بار پیٹرول بھروانے پر کراچی سے اسلام آباد بغیر رُکے سفر کرسکتی ہے۔Aeolus L8 کے پاس فیول کا اتنا
وسیع رینج ہے کہ آپ اسے صرف پیٹرول موڈ پر چلا کر بھی کراچی سے اسلام آباد تک بغیر کہیں رکے یا دوبارہ ایندھن ڈلوائے لے جا سکتے ہیں۔اس گاڑی میں (پیٹرول + بجلی) پر کُل رینج تقریباً 2,245 کلومیٹر سفرطے کیا جا سکتا ہے اور یہ ڈیٹا چائنا آٹوموٹیو ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ سینٹر کے ٹیسٹ نے ثابت کیا ہے ۔یہ رینج کراچی سے اسلام آباد کے درمیان موجود فاصلے تقریباً 1,400 کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہے ۔اس گاڑی کی فیول ایفیشنسی بھی خاصی متاثر کن ہے جو کہ تقریباً 41.7 کلومیٹر فی لیٹر ہے ۔اس میں ایک الیکٹرک موڈ اور ایک پیٹرول موڈ دونوں کا امتزاج ہے ۔