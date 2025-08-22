صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوسٹاریکا میں نایاب نارنجی رنگ کی شارک دریافت

  • عجائب دنیا
سان جوز(نیٹ نیوز)کوسٹاریکا کے ساحل کے قریب ماہی گیروں نے ایک شارک کو پکڑا ہے جس کی جلد غیر معمولی طور پر نارنجی رنگ کی ہے جبکہ آنکھیں سفید ہیں۔

 ماہرین کے مطابق یہ ایک نایاب جینیاتی بیماری زینتھزم کی وجہ سے ہے جس میں سرخ رنگت ختم ہو جاتی ہے اور جلد پر زرد یا سنہری رنگ غالب آجاتا ہے ۔یہ شارک چھ فٹ سے زیادہ لمبی ہے اور ٹورٹوگیرو نیشنل پارک کے قریب 37 میٹر گہرائی سے سپورٹس فشنگ کے دوران پکڑی گئی۔ عام طور پر اس نسل کی شارک کی جلد بھورے رنگ کی ہوتی ہے تاکہ وہ سمندر کی تہہ میں چھپ سکے ، مگر نارنجی جلد اور سفید آنکھوں کی وجہ سے یہ سمندری جاندار زیادہ نمایاں اور شکاریوں کے لیے آسان ہدف بن سکتا ہے ۔ریسرچ کے مطابق یہ کارٹیلیج والی مچھلیوں میں زینتھزم کا پہلا ریکارڈ شدہ کیس ہے ۔

 

