انڈونیشیا،معمر جوڑے کی محبت گوگل میپس تصاویر میں عکسبند
جکارتہ(نیٹ نیوز)انڈونیشیا کے معمر جوڑے 80 سالہ وارسینی اور 70 سالہ کارٹو کے گھر کی تصاویر گوگل میپس کے کیمروں نے 2015 سے کھینچنا شروع کیں اور اس طرح لاعلمی میں ان کی محبت کی داستان کو بھی عکسبند کرلیا۔
پہلی تصویر میں یہ جوڑا گھر کے باہر لکڑی کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔2016 کی تصویر میں بھی یہ جوڑا اسی جگہ نظر آیا جبکہ 2017 کی تصویر میں صرف شوہر تھا۔ 2018 میں صرف وارسینی کو گھر کے اردگرد سرگرم دکھایا گیا اور 2019 کی تصاویر میں بھی صرف خاتون ہی نظر آئیں۔مگر 2022 کے بعد سے وہ گھر سنسان اور بند نظر آنے لگا۔اس کے بعد 2024 کی تصویر میں اس جگہ سے وہ گھر غائب ہوگیا۔انڈونیشین میڈیا کے مطابق جوڑے کے پڑوسی نے بتایا کہ شوہر کا انتقال 2023 میں ہوا جبکہ بیوی اب بھی زندہ ہے جن کو ان کا خاندان کسی اور قصبے میں لے گیا ہے ، زمین کے مالک نے گھر کو گرا دیا ۔