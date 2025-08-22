کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کے خاتمے کیلئے مالیکیول تیار
لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کو ختم کرنے کیلئے دنیا کا پہلا تیزی سے کام کرنے والا حل تیار کر لیا۔کاربن مونو آکسائیڈ حادثاتی طور پر زہر پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔
اس گیس سے زہر عموماً اس وقت پھیلتا ہے جب جنریٹر یا گاڑیوں کا دھواں ایسی جگہ بھر جائے جہاں سے ہوا کا اخراج مناسب نہ ہو۔کاربن مونو آکسائیڈ خون میں ہیموگلوبین سے جڑ جاتا ہے اور اس مالیکیول کو جسم میں آکسیجن کی رسائی سے روکتا ہے ۔اس وقت کاربن مونو آکسائیڈ سے پھیلنے والے زہر کا واحد دستیاب علاج مریضوں کو 100 فی صد خالص آکسیجن دینا ہے ، ان علاجوں کے باوجود تقریباً نصف مریض طویل مدتی قلبی اور دماغی مسائل سے گزرتے ہیں ۔سائنس دانوں نے RcoM-HBD-CCC نامی پروٹین پر مبنی مالیکیول تیار کیا ہے جو سفنج کی طرح خون سے کاربن مونو آکسائیڈ جذب کرلیتا ہے ۔