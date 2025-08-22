صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کے خاتمے کیلئے مالیکیول تیار

کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کے خاتمے کیلئے مالیکیول تیار

لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کو ختم کرنے کیلئے دنیا کا پہلا تیزی سے کام کرنے والا حل تیار کر لیا۔کاربن مونو آکسائیڈ حادثاتی طور پر زہر پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔

اس گیس سے زہر عموماً اس وقت پھیلتا ہے جب جنریٹر یا گاڑیوں کا دھواں ایسی جگہ بھر جائے جہاں سے ہوا کا اخراج مناسب نہ ہو۔کاربن مونو آکسائیڈ خون میں ہیموگلوبین سے جڑ جاتا ہے اور اس مالیکیول کو جسم میں آکسیجن کی رسائی سے روکتا ہے ۔اس وقت کاربن مونو آکسائیڈ سے پھیلنے والے زہر کا واحد دستیاب علاج مریضوں کو 100 فی صد خالص آکسیجن دینا ہے ، ان علاجوں کے باوجود تقریباً نصف مریض طویل مدتی قلبی اور دماغی مسائل سے گزرتے ہیں ۔سائنس دانوں نے RcoM-HBD-CCC نامی پروٹین پر مبنی مالیکیول تیار کیا ہے جو سفنج کی طرح خون سے کاربن مونو آکسائیڈ جذب کرلیتا ہے ۔

 

Dunya Bethak