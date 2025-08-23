آئی لاوا یو ، پروپوزل کے دوران آتش فشاں پھٹ پڑا
گوئٹے مالا سٹی(نیٹ نیوز)گوئٹے مالا میں ایک نوجوان نے اپنی محبوبہ کو بلند پہاڑ پر پروپوز کیا، جیسے ہی لڑکی نے ہاں کہا، عقب میں موجود آتش فشاں فوئیگو اچانک پھٹ پڑا اور یہ منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا۔
انسٹاگرام پر موراگن الیکسا نے اپنے بوائے فرینڈ کیساتھ یہ منظر شیئر کیا ۔موراگن نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ یہ دن بھر کا پہلا واضح دھماکا تھا جس کے ہم نے نظارے کیے اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث بنا ہے ۔ انہوں نے لکھا کہ گوئٹے مالا کی مقامی روایات کے مطابق آتش فشاں فوئیگو کا روحانی دنیا سے ایک مقدس رشتہ مانا جاتا ہے اور اس کے دھماکے کو ماورائی قوتوں کا اظہار سمجھا جاتا ہے ، یہ لمحہ ہمارے لیے واقعی ایک برکت کی مانند تھا، انہوں نے پوسٹ میں اپنے بوائے فرینڈ کو I lava you بھی کہا۔