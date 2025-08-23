کینسر کے پھیلاؤ کی تشخیص کیلئے ہیرے سے بنا سینسر تیار
لندن(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے ہیرے پر مبنی ایک سینسر تیار کیا ہے جو معالجین کیلئے کینسر کے پھیلاؤ کی نشان دہی کا عمل آسان کر سکتا ہے ۔
برطانیہ کی یونیورسٹی آف واروک کے محققین نے ہاتھ میں تھامنے والی ایک ڈیوائس تیار کی ہے ۔سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ یہ ڈیوائس ہسپتالوں میں استعمال ہونے والی موجودہ ریڈیو ایکٹیو ٹریسر اور ڈائز کا ایک نان ٹاکسک متبادل ہے ۔کینسر کے علاج کے دوران مریضوں کو میٹا سٹیسِس (ایسا عمل جس میں کینسر زدہ خلیے اصل ٹیومر سے جسم کے دیگر حصوں میں پھیل جاتے ہیں) جیسے سنگین چیلنج کا سامنا ہوتا ہے ۔جرنل فزیکل ریویو اپلائیڈ میں شائع تحقیق کے نتائج میں بتایا گیا کہ ہیرے کس طرح ایک انتہائی حساس سینسر بنانے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں جو ٹیومر کے اندر داخل کیے گئے میگنیٹک ٹریسر فلوئڈ کی نشان دہی کر سکے ۔