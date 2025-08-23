بھارت میں پیسوں کے بجائے کچرا وصول کرنیوالے کیفے
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں ایک منفرد رجحان مقبول ہوتا جا رہا ہے جہاں کیفے پیسے کی جگہ کچرا وصول کر کے کھانا پیش کرتے ہیں۔
امبکاپور کی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شروع کردہ ایک ایسے ہی کیفے میں 500 گرام پلاسٹک کچرا دینے پر ناشتے کے طور پر سموسہ یا فلّے ملتے ہیں، اور 1 کلو گرام پلاسٹک دینے پر پورا کھانا جیسا کہ چاول، دال، سالن اور پاپڑ فراہم کیا جاتا ہے ۔اس کا مقصد شہر کی صفائی اور پلاسٹک کے استعمال میں کمی لاتے ہوئے محتاجوں کو کھانا مہیا کرنا اور جمع کیے گئے پلاسٹک کو ری سائیکل کیلئے استعمال کرنا ہے ۔اسی طرح جوناگڑھ میں ایک کیفے نے مقامی انتظامیہ اور خواتین کی ایک تنظیم (Sakhi Mandal) کی مدد سے ایسے کیفیز کا سلسلہ شروع کیا ہے جہاں 500 گرام پلاسٹک پر لیموں یا سونف کا جوس دیا جاتا ہے جبکہ 1 کلو گرم پلاسٹک کے بدلے میں صحت بخش ناشتہ ملتا ہے ۔