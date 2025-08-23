صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑی کی نمبر پلیٹ سے لاٹری جیتنے والا امریکی شہری

  • عجائب دنیا
گاڑی کی نمبر پلیٹ سے لاٹری جیتنے والا امریکی شہری

میری لینڈ (نیٹ نیوز)امریکا میں ایک شہری کو سڑک پر موجود دوسری گاڑی کی نمبر پلیٹ نے دو لاکھ ڈالر جتوا دئیے ۔امریکی ریاست میری لینڈ کی کاؤنٹی سینٹ میری سے تعلق رکھنے والے شخص (جن کا نام ظاہر نہیں کیا گیا) نے بتایا کہ۔۔۔

 نوکری پر جاتے وقت جب وہ ٹریفک سگنل پر رکے تو انہیں وہیں موجود ایک ٹرک کی نمبر پلیٹ پر لکھے نمبر 19363 کو نوٹس کیا۔انہوں نے ان نمبروں کو استعمال کرتے ہوئے 6 اور 7 اگست کی لاٹریوں کا ٹکٹ خریدا۔7 اگست کے بعد انہوں نے لاٹری کا نتیجہ چیک کیا اور سوچا کہ یہ نمبر کہیں دیکھا سا لگ رہا ہے ۔نمبر پلیٹ پر درج نمبر نے انہیں دو لاکھ ڈالر کا انعام جتوا دیا تھا۔سوشل میڈیا پر صارفین نے کمنٹس کئے کہ کبھی کبھی قسمت ایسے ہی مہربان ہوتی ہے کہ نسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔

 

