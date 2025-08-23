آسٹریا کی جیل میں دنیا کا سب سے وزنی قیدی بند
ویانا (سپورٹس ڈیسک)یورپی ملک آسٹریا میں 300 کلوگرام وزن رکھنے والے سزا یافتہ قیدی نے جیل انتظامیہ کیلئے مشکل کھڑی کردی۔
اس قیدی کو گھر سے 45 کلوگرام ماری جوانا، 2 کلو کوکین، تقریبا 2 کلو ایمفیٹامین اور 2000 سے زائد ایکسٹسی گولیاں منشیات برآمدگی کیس میں گرفتار کرکے پہلے ویانا کی جوزفسٹڈ جیل میں رکھا گیا تھا۔لیکن اپنے بھاری بھرکم وزن کے باعث اس قیدی نے جیل کا بیڈ توڑڈالا جس کے بعد اسے 15 کلومیٹر دور کورنیوبرگ منتقل کر دیا گیا۔ 29 سالہ قیدی کا وزن تقریبا 300 کلو گرام ہے ، قیدی کیلئے جیل میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جس میں اس کی اپنی مرضی کے مطابق ویلڈڈ چارپائی اور بلائی گئی نرسز کی جانب سے 24 گھنٹے نگرانی شامل ہے ۔عدالتی ذرائع کے مطابق اس قیدی کی دیکھ بھال پر روزانہ تقریبا 1800 یورو خرچ ہوتے ہیں۔