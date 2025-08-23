جاپان ، روزانہ سمارٹ فون کے استعمال کی حد 2 گھنٹے متعارف
ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان کے شہر ٹویواکے میں روزانہ سمارٹ فون کے استعمال کی حد 2 گھنٹہ تجویز کی گئی ہے ۔تاہم اس تجویز میں سخت قانونی پابندیاں یا جرمانے شامل نہیں ہیں۔
ٹویواکے شہر نے دراصل ایک غیر لازمی بل پر غور شروع کیا ہے جس کے تحت رہائشیوں کو روزانہ صرف دو گھنٹے سمارٹ فون استعمال کرنے کی تلقین کی جائے گی، نوکری یا سکول کے وقت کے علاوہ۔اس بل میں کوئی قانونی یا مالی سزا وضع نہیں کی گئی، یعنی اس کی پاسداری لازمی نہیں ہوگی۔اس تجویز کا مقصد صارفین میں ذہنی و جسمانی صحت جیسا کہ نیند کی خرابی وغیرہ کو متاثر کرنے والے عوامل کو کم کرنا ہے ۔شہر کے میئر ماسافومی کوکی نے اس اقدام کی وضاحت میں کہا کہ موبائل فون ہماری روزمرہ کی زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال سے مسائل جنم لیتے ہیں۔