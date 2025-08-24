کینیڈا :سیاستدان خاتون کازیادہ ٹائیاں پہن کر عالمی ریکارڈ
ٹورنٹو(نیٹ نیوز)کیوبیک کی سیاستدان مروہ رزقی نے حیرت انگیز عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے ، سب سے زیادہ ٹائیاں پہننے کا۔۔۔
انہوں نے جیونز ویئر گلوبل ریکارڈ یعنی "Most neck ties worn at once" کا اعزاز اس وقت اپنے نام کر لیا جب انہوں نے بیک وقت 360 ٹائیاں پہنیں۔یہ واقعہ مونٹریال، کیوبیک میں ٹی وی پروگرام "Infoman" کے دوران پیش آیا۔ان سے پہلے یہ ریکارڈ برازیل کے ڈیوڈ ایپریسیڈو کے پاس تھا جنہوں نے 2023 میں 330 ٹائیاں پہن رکھی تھیں۔اس ریکارڈ کو قائم کرنے میں کافی محنت لگی۔ ٹائیاں پہلے سے باندھی گئیں اور تقریباً 48 منٹ لگے پچھلا ریکارڈ توڑنے کیلئے ، جس کے بعد مزید 30 ٹائیاں لگا کر نیا ریکارڈ بنایا گیا۔آخر میں مروہ نے 360 ٹائیاں پہنیں اور یہ ریکارڈ ناظرین کی جانب سے تالیاں بجانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔