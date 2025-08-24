صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:لڈو کم ملنے پر شہری کی وزیراعلیٰ ہیلپ لائن پر شکایت

  • عجائب دنیا
بھارت:لڈو کم ملنے پر شہری کی وزیراعلیٰ ہیلپ لائن پر شکایت

ممبئی (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے گاؤں کے ایک شہری نے ایک لڈو ملنے پر براہِ راست وزیر اعلیٰ کی ہیلپ لائن پر شکایت درج کروا دی۔۔۔

 یہ واقعہ بھارت کے یومِ آزادی سے متعلق جاری تقریبات کے دوران گرام پنچایت بھون میں پیش آیا جہاں ایک تقریب کے شرکاء میں مٹھائی تقسیم کی گئی، جب گاؤں کے رہائشی کملیش کشواہا کی باری آئی تو اِنہیں ایک ہی لڈو دیا گیا، کشواہا نے فوراً دوسرے لڈو کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھے شخص کو دو لڈو ملے ہیں لیکن انہیں منع کر دیا گیا،جس پر کملیش کشواہا نے وزیراعلیٰ کی ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے شکایت درج کروا دی تو پنچایت نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مارکیٹ سے ایک کلو مٹھائی خرید کر شکایت کنندہ کو دے کر اس سے معافی مانگی جائیگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کپاس کی پیداوار 45 فیصد کم، ٹیکسٹائل انڈسٹری دباؤ کا شکار

جولائی 2025 :کاروں کی درآمدات میں 61 فیصد اضافہ

تولہ سونا 4100 روپے مہنگا

فریزلینڈ کمپینا اینگرو میں 3.4 میگاواٹ سولر سسٹم کا افتتاح

ایس ای سی پی نے آڈیٹر جنرل کے الزامات کو مسترد کر دیا

ٹیکس بار کا ایف بی آر کو خط، ٹیکس ریٹرن میں خامیوں پر تشویش

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak