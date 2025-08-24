بھارت:لڈو کم ملنے پر شہری کی وزیراعلیٰ ہیلپ لائن پر شکایت
ممبئی (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے گاؤں کے ایک شہری نے ایک لڈو ملنے پر براہِ راست وزیر اعلیٰ کی ہیلپ لائن پر شکایت درج کروا دی۔۔۔
یہ واقعہ بھارت کے یومِ آزادی سے متعلق جاری تقریبات کے دوران گرام پنچایت بھون میں پیش آیا جہاں ایک تقریب کے شرکاء میں مٹھائی تقسیم کی گئی، جب گاؤں کے رہائشی کملیش کشواہا کی باری آئی تو اِنہیں ایک ہی لڈو دیا گیا، کشواہا نے فوراً دوسرے لڈو کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھے شخص کو دو لڈو ملے ہیں لیکن انہیں منع کر دیا گیا،جس پر کملیش کشواہا نے وزیراعلیٰ کی ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے شکایت درج کروا دی تو پنچایت نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مارکیٹ سے ایک کلو مٹھائی خرید کر شکایت کنندہ کو دے کر اس سے معافی مانگی جائیگی۔