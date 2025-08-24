صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہرین نے خلائی لانچنگز سے فضائی آلودگی سے خبردار کردیا

لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین نے خلائی جہازوں کی لانچنگ سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کے خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔۔

یونیورسٹی کالج لندن کی پروفیسر ایلوئیس ماریس اور ان کی ٹیم نے الرٹ جاری کیا ہے کہ راکٹ کے ذریعہ خارج ہونے والے ذرّات کیوجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے ۔259 لانچز 2024 میں اور 223 لانچز 2023 میں ریکارڈ کیے گئے جن میں 153,000 ٹن سے زائد ایندھن جلایا گیا۔یہ ذرات اسٹراٹوسفیئر میں رہ کر سطحی آلودگی سے 500 گنا زیادہ گرمائش کا باعث بنتے ہیں۔ خاص طور پر mega-constellations والی سیٹلائٹس جیسے ون ویب، اسٹار لنک تھاؤزینڈ سیلز نے آلودگی میں تین گنا اضافہ کیا ہے ۔ماہرین نے ایف اے اے کے ماحولیاتی ریویو کو غیر کافی قرار دیا ہے ۔

 

