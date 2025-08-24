صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اومیگا 3فیٹی ایسیڈز دور کی نظر کمزور پڑنے سے بچا سکتا ہے

  • عجائب دنیا
اومیگا 3فیٹی ایسیڈز دور کی نظر کمزور پڑنے سے بچا سکتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)نئے مطالعے میں سائنسدانوں نے پایا ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز کا مناسب استعمال دور کی نظر کی خرابی سے بچا سکتا ہے ۔۔

اس مطالعے میں تقریباً 1005 چینی بچوں (عمر 68 سال) کے غذائی ڈیٹا اور آنکھوں کی حالت کا جائزہ لیا گیا۔جن بچوں کے کھانے میں اومیگا-3 کی مقدار زیادہ تھی، ان کے axial length (آنکھ کی لمبائی) کم تھی، مطلب myopia کا کم امکان۔جبکہ زیادہ saturated fats لینے والے بچوں میں axial length زیادہ تھی، یعنی دور کی نظر میں زیادہ خرابی کے امکانات پائے گئے ۔ایک اور مطالعے نے ظاہر کیا کہ بہتر جینیاتی اندازوں والی پلازما اومیگا 3 کی سطح زیادہ ہونے سے refraction زیادہ مثبت یعنی کم دور کی نظر کی خرابی اور axial length کم رہتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بلوچستان میں پائیدار امن ترقی و خوشحالی کیلئے فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی:ترقی کیلئے گڈ گورننس ضروری:فیلڈ مارشل

بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑد یا،پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال،72دیہات زیرآب

ریاست گمشدہ کیسز میں ملوث ہو توعدالتیں کچھ نہیں کرسکتیں ،سپریم کورٹ کاہر جج بنیادی حقو ق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار:جسٹس اطہرمن اللہ

پنجاب کے شہروں کو فیو چرسٹی کے تصو پر تعمیر وترقی دینگے:مریم نواز

علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیرشاہ کا5روزہ جسمانی ریمانڈ

پہلے سرنڈر کریں،لاہور ہائیکورٹ میں احمد چٹھہ اور احمد بھچر کی درخواستیں مسترد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak