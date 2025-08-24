بینگن وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں
لاہور(نیٹ نیوز)بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہونگے لیکن بینگن واقعی وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ۔۔۔
بینگن کی کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں (100 گرام میں تقریباً 25 کیلوریز) جبکہ فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جس سے بھوک دیر تک قابو میں رہتی ہے اور غیر ضروری کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے ۔ خاص طور پر وزن میں کمی کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے ، بینگن میں موجود حل پذیر فائبر خون میں شکر اور کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے ، جس سے وزن اور مجموعی صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے چند سائنسی مطالعات نے بتایا ہے کہ بینگن lipoprotein lipase کو متحرک کرکے اور pancreatic lipase کی سرگرمی کو کم کرکے چربی کے ذخیرے میں کمی کرسکتا ہے ۔ بینگن بلڈ شوگر لیول مستحکم رہتا ہے ۔