صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینگن وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں

  • عجائب دنیا
بینگن وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں

لاہور(نیٹ نیوز)بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہونگے لیکن بینگن واقعی وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ۔۔۔

بینگن کی کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں (100 گرام میں تقریباً 25 کیلوریز) جبکہ فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جس سے بھوک دیر تک قابو میں رہتی ہے اور غیر ضروری کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے ۔ خاص طور پر وزن میں کمی کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے ، بینگن میں موجود حل پذیر فائبر خون میں شکر اور کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے ، جس سے وزن اور مجموعی صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے چند سائنسی مطالعات نے بتایا ہے کہ بینگن lipoprotein lipase کو متحرک کرکے اور pancreatic lipase کی سرگرمی کو کم کرکے چربی کے ذخیرے میں کمی کرسکتا ہے ۔ بینگن بلڈ شوگر لیول مستحکم رہتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فواد خان اور وانی کپور کی عبیر گلال دنیا بھر میں ریلیز کیلئے تیار

بھارتی کامیڈین منور فاروقی کی مسجد میں بیان کی ویڈیو وائرل

کپل شرما شو کے سیٹ پر فنکاروں کی لڑائی، ویڈیو وائرل

میری فٹنس کا راز تین چیزوں میں پوشیدہ ہے :اکشے کمار

الحمرا میں چائنیز فلم ایگزیبیشن ’’وار فار پیس ‘‘کا آغاز

ٹرانس جینڈرکیخلاف گفتگو،ماریہ بی سائبر کرائم ایجنسی میں طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak