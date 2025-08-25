صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روتے بچے چپ کرانے کیلئے آئی فون کا خفیہ فیچر مددگار

نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکن اکیڈمی آف پیڈیا ٹرکس کے مطابق روتے بچوں کو پرسکون کرنے میں چند آواز مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ان آوازوں کیلئے وائٹ نوائز کی اصلاح استعمال کی جاتی ہے ۔

تو بچوں کو بھی ان سے خاموش کرایا جاسکتا ہے مگر اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی وائٹ نوائز مشین کو خریدیں بلکہ اگر آئی فون کے مالک ہیں تو اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ایپل نے 2021 میں آئی او ایس 15 کے ساتھ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز کے نام سے ایک فیچر متعارف کرایا تھا۔یہ بنیادی طور پر وائٹ نوائز فیچر ہے جو کسی آواز یا ساؤنڈ کے سکون پہنچانے والے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے اور دیگر آوازوں کو بلاک کرتا ہے جس سے جلد سونے یا توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے ، مگر بچوں کو بھی خاموش کرایا جاسکتا ہے ۔شروع میں اس میں 6 ساؤنڈز کو شامل کیا گیا مگر بعد میں 2 مزید آوازوں کو اس کا حصہ بنایا گیا۔ 

 

