صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑک پر تکیہ دیکھ کر کمرے میں پھنسی خاتون کو بچا لیا

  • عجائب دنیا
سڑک پر تکیہ دیکھ کر کمرے میں پھنسی خاتون کو بچا لیا

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک ڈرائیور نے فوڈ ڈیلیوری کے دوران ایک خاتون کی زندگی بچا لی۔چینی صوبے سیچوان کے شہر Leshan میں یہ واقعہ پیش آیا اور ڈیلیوری بوائے زینگ کھانا پہنچانے کیلئے گیا۔۔۔

 تو اس نے ایک تکیے پر خون سے ایمرجنسی سروسز کا نمبر لکھا دیکھا۔یہ تکیہ ایک رہائشی عمارت کے قریب سڑک پر موجود تھا جس پر 110 اور 625 نمبر لکھے تھے ۔ نوجوان نے فوری پولیس سے رابطہ کیا۔پولیس نے ایک قریبی ہوٹل ملازم سے مدد لی اور عمارت کی 25 ویں منزل میں پھنسی خاتون تک پہنچ گئی۔ خاتون زاؤ حادثاتی طور پر گزشتہ 30 گھنٹے سے اپنے بیڈ روم میں پھنسی ہوئی تھی۔خاتون نے بتایا کہ گھر کی صفائی کر رہی تھی جب تیز ہوا چلنے سے بیڈ روم کا دروازہ بند ہوگیا اور تالا ٹوٹ گیا جس کے بعد وہ وہاں پھنس گئی۔ موبائل دوسرے کمرے میں تھا پڑوسیوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوششیں بھی ناکام رہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :ہفتہ بھر تیزی، انڈیکس میں 3001پوائنٹس اضافہ

کپاس کی فصل کے ریکارڈ کو درست رکھنے کی ہدایت

مستحکم معیشت کے لیے پائیدار صنعتی پالیسی ضروری ،افتخار علی ملک

قازقستان کے سفیر کاوفد کے ہمراہ پی سی ایم اے کا دورہ

حلال فوڈ صرف مسلم دنیا نہیں، یورپ میں بھی مقبول

پاکستانی پراسیسڈ فوڈز کی عالمی برآمدات میں نمایاں اضافہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak