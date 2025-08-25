صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کے 2 ایسے ممالک جہاں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں

  • عجائب دنیا
دنیا کے 2 ایسے ممالک جہاں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں

لاہور(نیٹ نیوز)یہ حیران کن بات ہے کہ دنیا میں آج بھی 2 ممالک ایسے ہیں جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کیلئے کوئی روایتی یونیورسٹی نہیں ہے ۔ویٹیکن سٹی یورپ میں واقع دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے جو روم کے اندر واقع ہے۔۔۔

یہاں کی آبادی ایک ہزار سے بھی کم ہے اور رقبہ صرف 49 ہیکٹر ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی یونیورسٹی کا قیام ممکن نہیں۔اس ملک سے تعلق رکھنے والے طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر روم یا اٹلی کے دیگر حصوں میں جاتے ہیں۔یہ حیران کن بات ہے کہ لکسمبرگ ایک ترقی یافتہ اور خوشحال یورپی ملک ہے جس کی آبادی تقریباََ 6 لاکھ 82 ہزار ہے لیکن وہاں بھی کوئی روایتی یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ وہاں سرکاری ادارے اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنیکل تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر طلبہ پیشہ ورانہ ڈگریوں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کیلئے فرانس، جرمنی یا بیلجیئم کا رخ کرتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

16سالہ مغویہ بازیاب، ملزم گرفتار

دو ملزم گرفتار ، منشیات برآمد

خاتون سمیت 2افراد کی لاشیں برآمد

کاہنہ :محلے دار کی فائرنگ ‘ نوجوان زخمی

16سالہ لڑکی سے زیادتی ، ویڈیو وائرل،3ملزموں کیخلاف مقدمہ

مصطفی آباد:ڈکیتی وچوری کی وارداتیں،لاکھوں کانقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak