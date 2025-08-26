صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مایا تہذیب کی تباہ کاری کی وجہ شدید اور طویل قحط قرار

  • عجائب دنیا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)ماہرینِ آثارِ قدیمہ اور ماحولیاتی سائنسدانوں نے مختلف تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مایا تہذیب کی تباہی کی ایک بڑی وجہ شدید اور۔۔۔

طویل قحط تھا جس میں 13 سال تک بارش نہ ہونا شامل تھا۔تقریباً 800 سے 1000 عیسوی کے درمیان وسطی امریکا میں مایا تہذیب اپنے عروج پر تھی۔سائنسی شواہد جیسے جھیلوں کی تلچھٹ، فوسلز اور آثار قدیمہ سے ملنے والے نمونے سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں تقریباً 13 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔اس شدید خشک سالی کے باعث درج ذیل قدرتی تباہ کاریاں رونما ہوئیں،زراعت تباہ ہوگئی،پانی کے ذخائر خشک ہوگئے ،بھوک اور قحط پھیل گیا،معاشرتی انتشار اور خانہ جنگیاں شروع ہوئیں۔نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عظیم تہذیب جس نے بڑے بڑے شہر، اہرام اور فلکیاتی کیلنڈر بنائے تھے ، اچانک بکھر گئی۔ 

 

