بالوں سے بنا ٹوتھ پیسٹ دانتوں کیلئے مفید قرار
لندن (نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ بالوں سے بنا ٹوٹھ پیسٹ دانتوں کی مرمت اور ان کے جھڑنے کی ابتدائی اسٹیج کو روک سکتا ہے ۔۔۔
کنگز کالج لندن کے سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ بالوں، جلد اور اون میں پایا جانے والا پروٹین کیراٹین جو اکثر شیمپو میں استعمال ہوتا ہے ، دانتوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوسکتا ہے ۔ ڈاکٹر شیرف الشرکوی کے مطابق سائنس دانوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک گیم چینجر ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے دانت میں مائیکرو کریک یا بہت چھوٹا سا نقص ہے ، تو یہ آپ کے محسوس کیے بغیر خود ہی ٹھیک ہوجائے گا۔دانت کے بہت سے مسائل انامل کی خراب حالت کے سبب ہوتے ہیں جو ایک بار ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں بنتا۔جب کیراٹین لعاب میں منرلز کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ قدرتی اینمل کی ساخت اور فنکشن کی نقل کرنے کے لئے ایک حفاظتی کوٹنگ تیار کرتا ہے ۔