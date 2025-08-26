صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش،دکان میں پناہ لینے والی خاتون کروڑ پتی بنی گئی

  • عجائب دنیا
بارش،دکان میں پناہ لینے والی خاتون کروڑ پتی بنی گئی

بیجنگ(نیٹ نیوز)ایک خاتون نے بارش کی وجہ سے ایک دکان کے اندر پناہ لی اور اس قیام نے اسے کروڑوں روپے کا مالک بنا دیا۔۔۔

چین کے صوبے یوننان کے علاقے Yuxi میں خاتون باہر سڑک پر موجود تھی جب اچانک شدید بارش شروع ہوگئی اور وہ پانی سے کپڑوں کو بچانے کے لیے ایک لاٹری ٹکٹ فروخت کرنے والی دکان میں داخل ہوگئیں۔خاتون نے وقت گزاری کے لیے دکان کے مالک سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس سکریچ کارڈز ہیں،خاتون نے 30 لاٹری ٹکٹ خریدیں جن کی مجموعی مالیت 900 یوآن تھی۔اس نے ان ٹکٹوں کو سکریچ کرنا شروع کیا اور چھٹے کارڈ پر ہی 10 لاکھ یوآن (لگ بھگ 4 کروڑ پاکستانی روپے ) جیت لیے ۔خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ 'اس وقت میرے ہاتھ پیر اچانک بہت کمزور ہو گئے ۔

 

