بیوہ نے شوہر کی ٹیٹو والی کھال کو کاٹ کر فریم کردیا
نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک بیوہ خاتون نے اپنے مرحوم شوہر کی یادگار کے طور پر ان کی ٹیٹو والی جِلد کو کاٹ کر اپنے گھر کی دیوار پر فریم کروا دیا۔۔۔
امریکی ریاست ویسٹ ورجینیا سے تعلق رکھنے والی اینجیلیکا ریڈیوسکی نے یہ عجیب و غریب اقدام کیا ہے ۔ ان کا 55 سالہ شوہر اچانک انتقال کر گیا تھا جس پر انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنے شوہر کے جسم پر موجود ٹیٹو کو فریم میں محفوظ کروا لیا کیونکہ یہ ان کے اور ان کے بیٹے کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔اینجیلیکا بچپن سے اس طرح کی یادگاری خیال سے باخبر تھیں اور یہ بات انہوں نے شوہر کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی جو شوہر کو ایک بہت زبردست خیال لگا تھا۔ٹیٹو کی مخصوص جگہ ایک مارکر سے نشان زد کی گئی۔ میت کے انتظامات کے بعد ایک ماہر نے اس ٹیٹو کو نکالا اور ایک preservation kit میں محفوظ کرلیا۔