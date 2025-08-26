ماہرینِ لسانیات نے دنیا کی قدیم زبانوں بارے بتا دیا
لاہور(نیٹ نیوز)دنیا کی قدیم ترین زبانوں کے بارے میں ماہرینِ لسانیات نے تحقیقات کی ہیں۔ سومیری سب سے قدیم تحریری زبان تقریباً 3100 قبل مسیح، میسوپوٹیمیا کی ہے ۔۔۔
مصری تقریباً 3000 قبل مسیح سے رائج تھی جو آج بھی مصر کے کچھ چرچز میں استعمال ہوتی ہے ۔ اکادی تقریباً 2500 قبل مسیح کی زبان ہے ۔ عبرانی تقریباً 1000 قبل مسیح سے رائج ہے کچھ عرصہ معدوم رہی لیکن آج اسرائیل میں سرکاری زبان کے طور پر دوبارہ زندہ ہے ۔ یونانی تقریباً 1400 قبل مسیح سے رائج ہے ،یہ آج بھی جدید شکل میں بولی جاتی ہے ۔ چینی زبان تقریباً 1250 قبل مسیح سے ہے ،آج کی چینی زبان اصل زبان کی ارتقا یافتہ شکل ہے ۔ تامل تقریباً 500 قبل مسیح سے آج تک بولی جاتی ہے ۔ عربی بھی دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں شمار ہے ۔ قرآن مجید کی زبان ہونے کی وجہ سے آج بھی دنیا کی بڑی زبانوں میں شامل ہے ۔