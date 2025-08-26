صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
نیند کی کمی نوجوانوں کو خوداذیتی پر ابھار سکتی ہے :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند کی کمی نوجوانوں میں خوداذیتی کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے ۔۔۔

تحقیق کے مطابق جن نوجوانوں کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ زیادہ جذباتی عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں۔نیند کی کمی دماغ کے ان حصوں کو متاثر کرتی ہے جو فیصلہ سازی، جذباتی کنٹرول اور خطرات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔مسلسل نیند کی کمی سے نوجوان چڑچڑاپن، ڈپریشن اور مایوسی میں مبتلا ہوسکتے ہیں، جو آگے چل کر خوداذیتی کے خیالات تک لے جاسکتی ہے ۔محققین نے خاص طور پر زور دیا ہے کہ سمارٹ فون، ٹی وی یا گیمز کا دیر تک استعمال بچوں کی نیند کا سب سے بڑا دشمن ہے ۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 9 سے 12 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے ۔13-18 سال کو کم از کم 8 سے 10 گھنٹے نیند لازمی چاہیے ۔ 

 

