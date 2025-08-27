مونگ پھلی کی شکل کے خول والا کچھوا 41 سال کا ہوگیا
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)امریکا میں ڈیپارٹمنٹ آف کنزرویشن نے مونگ پھلی کی شکل کا خول رکھنے والے کچھوے کی 41 ویں سالگرہ منائی۔۔۔
سوشل میڈیا کے مطابق امریکی ریاست مزوری کے محکمے نے کچھوے کی 41 ویں سالگرہ پاؤڈر ویلی کنزرویشن نیچر سینٹر میں ایک عوامی تقریب میں منائی۔اس تقریب میں کارڈ بنانے ، کچرے کے حوالے سے آگہی، شیٹس پر رنگ کرنے اور کچھوے کی طرح کھانے جیسی سرگرمیاں کروائیں گئیں۔سوشل میڈیا کے مطابق محکمے کے آفیشلز نے ایک نیوز ریلیز میں کا کہ اس مادہ کچھوے ‘8’ نمبر کے جیسا خول کم عمری میں اس کے چھ خانوں والے رنگ (پلاسٹک کا رنگ جس میں سوڈا کین لگے ہوتے ہیں) میں رینگنے کی وجہ سے ہے ۔ اگرچہ یہ اب کم عمر نہیں ہے لیکن کچرے کے خلاف اس کی جنگ جاری ہے ۔