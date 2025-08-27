صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناپسندیدہ نرسے بچنے کیلئے مادہ مینڈکوں کی عجیب حرکت

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)کچھ مادہ مینڈک مرنے کا ڈرامہ رچاتی ہیں تاکہ ناپسندیدہ نروں سے بچ سکیں۔ یہ رویہ خاص طور پر یورپین کامن فراگز میں دیکھا گیا ہے ۔۔۔

تحقیقی مطالعے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مادہ مینڈک جب مرد کی جنسی ہراسگی یا جوش کے باعث دباؤ میں آتی ہے ، تو خود کو اس سے دور کرنے کے طور پر یہ حرکت اختیار کرتی ہے ۔تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب نر مادہ کو گھیر لیتے ہیں تو مادائیں جسم کو گھما کر ازسرِ نو جگہ بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، نر کے آواز کی نقل کرنے والی آوازیں نکالتی ہیں، بازوؤں اور ٹانگوں کو کھول کر جسم کو ساکت کر دیتی ہیں اور بالکل بے حرکت رہتی ہین جیسے مر گئی ہوں۔اس ڈرامائی حرکت سے مادائیں نر کے قبضے سے نجات پاتی ہیں خاص طور پر چھوٹے اور نوجوان مادہ زیادہ مؤثر طریقے سے یہ حربے استعمال کرتی ہیں ۔

 

