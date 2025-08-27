برطانیہ میں چہرے کی شناخت والے سسٹمز متعارف
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ میں لائیو فیشل ریکاگنیشن (ایل ایف آر) ٹیکنالوجی کی قومی سطح پر نگرانی اور تعارف کے حوالے سے تنفیذ کی جارہی ہے جس پر کئی انسانی حقوق تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔۔۔
برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ انگلینڈ کے سات ایریا پولیس فورسز میں 10 خصوصی ایل ایف آر وینز تعینات کی جائیں گی، تاکہ سنگین جرائم کے مشتبہ افراد کی نشاندہی تیز کی جاسکے ۔پولیس دستے جیسے میٹروپولیٹن پولیس نے 2024 میں ایل ایف آر کے ذریعے 1,000 سے زائد گرفتاریوں کا دعویٰ کیا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی تنصیب مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔تاہم دوسری جانب ایکویلیٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن کا مؤقف ہے کہ پالیسی یورپی انسانی حقوق کے آرٹیکل8 رازداری ، 10 اظہار رائے اور 11 اسمبلڈ تحقیق کے خلاف ہے ۔