خواتین کی جیل میں قید ہونے کیلئے جنس تبدیل کرلی
برلن (نیٹ نیوز)جرمنی میں ایک شہری نے صرف اس لیے اپنی جنس تبدیل کرلی کیونکہ وہ خواتین کی جیل میں قید ہونا چاہتا تھا۔مارلا سوینجا لیبچ جو اس کے پہلے سوین لیبچ کے نام سے جانا جاتا تھا۔۔۔
اوراسے سیون کو نفرت انگیزی، غیر قانونی دخل اندازی اور توہینِ آمیز پروپگنڈا جیسے جرائم کے باعث گزشتہ برس جولائی 2023 میں 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔نومبر 2024 میں متعارف ہونے والے خود ارادیت ایکٹ کے تحت جرمن شہریوں کو اب ڈاکٹر یا عدالتی کارروائی کے بغیر صرف ایک فارم دستخط کر کے قانونی طور پر جنس تبدیل کرنے کی سہولت حاصل ہے ۔لیبچ نے اسی قانون کی مدد سے شناختی دستاویزات میں تبدیلی کروائی اور جنس تبدیل کر کے خاتون بن گئیں، جس کے بعد انہیں خواتین کی جیل میں رکھنے کی اجازت دینے پر تنازعہ پیدا ہوا۔