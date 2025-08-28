صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑے انگوٹھے والے بندروں کے دماغ بھی بڑے :تحقیق

  • عجائب دنیا
بڑے انگوٹھے والے بندروں کے دماغ بھی بڑے :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جن بندروں کے انگوٹھے نسبتاً بڑے ہوتے ہیں۔ اُس سے ان کے دماغ، خصوصاً نیوکورٹیکس کے حصے بھی بڑے ہوتے ہیں۔

یونیورسٹی آف ریڈنگ کی لیڈ مصنفہ ڈاکٹر جوانا بیکر کی قیادت میں ایک مطالعہ کیا گیا اورجائزے میں پایا گیا کہ جن بندروں کے انگوٹھے ہاتھ کے تناسب میں زیادہ ہوتے ہیں ان کے دماغ کا حجم بھی زیادہ ہوتا ہے ۔ یہ رشتہ انسانوں میں ہی نہیں، بلکہ سارے پرائمٹس میں برقرار پایا گیا۔ حتیٰ کہ جب انسانوں کے ڈیٹا کو نکال دیا گیا، تب بھی یہ تعلق برقرار رہا۔ ہاتھ کی مہارت اور دماغی ارتقاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے بندر ہاتھ سے چیزوں کو پکڑنے اور استعمال کرنے میں زیادہ ماہر ہوئے ان کے دماغ خاص طور پر وہ حصہ جو سوچ اور منصوبہ بندی کرتا ہے ، بڑھتا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :اسرائیلی بمباری ،61شہید،غذائی قلت ، 10افراد چل بسے

امریکی میگزین کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف

شہبازشریف، فیلڈ مارشل پر مکمل اعتماد:چینی قونصلرایشین افیئرز

مودی کو بتا یاتھااتناٹیرف عائد کرونگاسرچکراجائیگا:ٹرمپ

ایرانی فورسز کی کارروائی 13دہشتگرد ہلاک، متعدد گرفتار

امریکی محصولات:55 فیصد سے زائد بھارتی برآمدات کو خطرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak