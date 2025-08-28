بڑے انگوٹھے والے بندروں کے دماغ بھی بڑے :تحقیق
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جن بندروں کے انگوٹھے نسبتاً بڑے ہوتے ہیں۔ اُس سے ان کے دماغ، خصوصاً نیوکورٹیکس کے حصے بھی بڑے ہوتے ہیں۔
یونیورسٹی آف ریڈنگ کی لیڈ مصنفہ ڈاکٹر جوانا بیکر کی قیادت میں ایک مطالعہ کیا گیا اورجائزے میں پایا گیا کہ جن بندروں کے انگوٹھے ہاتھ کے تناسب میں زیادہ ہوتے ہیں ان کے دماغ کا حجم بھی زیادہ ہوتا ہے ۔ یہ رشتہ انسانوں میں ہی نہیں، بلکہ سارے پرائمٹس میں برقرار پایا گیا۔ حتیٰ کہ جب انسانوں کے ڈیٹا کو نکال دیا گیا، تب بھی یہ تعلق برقرار رہا۔ ہاتھ کی مہارت اور دماغی ارتقاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے بندر ہاتھ سے چیزوں کو پکڑنے اور استعمال کرنے میں زیادہ ماہر ہوئے ان کے دماغ خاص طور پر وہ حصہ جو سوچ اور منصوبہ بندی کرتا ہے ، بڑھتا گیا۔