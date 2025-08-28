صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوگل ڈرائیو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف

  • عجائب دنیا
گوگل ڈرائیو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف

لاہور(نیٹ نیوز)ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے ڈرائیو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف کرا دیا۔ کمپنی کی جانب سے پلیٹ فارم پر گوگل وڈز کا تازہ ترین اضافہ کیا گیا ہے ۔

ورک اسپیس ڈومین کے صارفین جلد ہی ڈرائیو میں ویڈیو چلانے پر دائیں ہاتھ پر اوپر کی جانب جامنی رنگ کا گوگل وڈز کا نشان دیکھ سکیں گے ۔اس نشان کو کلک کرنے چلائی گئی ویڈیو گوگل وڈز میں کھلے گی اور صارفین اس میں ٹرمنگ، میوزک جیسے میڈیا کا اضافہ، ٹیکسٹ اوور لے کا اضافہ اور اس جیسے دیگر امور انجام دے سکیں گے ۔ایڈیٹنگ تمام ہونے کے بعد ایک وڈز فائل بن جاتی ہے جس کے بعد صارف کو فائل کو علیحدہ سے سیو یا ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے ۔تاہم، اس اپ ڈیٹ کی کچھ حدود بھی ہیں۔ یہ فیچر صرف ایم پی 4، کوئک ٹائم، او جی جی اور ویب ایم ویڈیوز پر کام کر سکے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پروہا کی لیگ،نیشنل یوتھ گیمز کیلئے40کروڑ روپے منظور

پاکستانی فٹبالر صدام حسین کا فن لینڈ فٹ بال کلب سے معاہدہ

سابق آسٹریلوی کپتان جلدکے کینسر کے مرض میں مبتلا

ون ڈے رینکنگ:ٹاپ 2پوزیشنز بھارت کے نام، بابر کا تیسرانمبر

راولپنڈی اسلام آباد ریجن کی خواتین کرکٹرز کے انڈر19 اور ایمرجنگ ٹرائلز مکمل

17 قومی بلائنڈ کرکٹرز کو اعزازیہ دینے کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak