صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچپن کی فوڈ پوائزننگ آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی

  • عجائب دنیا
بچپن کی فوڈ پوائزننگ آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی

لاہور(نیٹ نیوز)بچپن میں فوڈ پوائزننگ خاص طور پر E. coli انفیکشن کی وجہ ہونے والی فوڈ پوائزننگ، بعد کی زندگی میں آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی ہے ۔ایک تازہ تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ E. coli کی خاص اقسام جو colibactin نامی زہریلا مادہ پیدا کرتی ہیں۔۔۔

 آنتوں کے خلیوں میں ڈی این اے کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اور یہ اثر بچپن کی پہلی دہائی میں ہوتا ہے ۔یہ ڈی این اے تبدیلیاں آنتوں کے کینسر کے ابتدائی مراحل کے طور پر پائی گئیں۔ کچھ ممالک میں تحقیق سے پتا چلا کہ یہ کینسر 40 سال کی عمر سے کم میں پکڑا گیا ہے جو colibactin سے منسلک ڈی این اے تبدیلیوں کیوجہ سے رونما ہوا ہے ۔ کچھ کیسز میں کینسر 70 سال کی عمر میں ظاہر ہوتا پایا گیا۔ ابتدائی زندگی میں colibactin کا اثر دہائیوں بعد کینسر کی صورت اختیار کر سکتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پروہا کی لیگ،نیشنل یوتھ گیمز کیلئے40کروڑ روپے منظور

پاکستانی فٹبالر صدام حسین کا فن لینڈ فٹ بال کلب سے معاہدہ

سابق آسٹریلوی کپتان جلدکے کینسر کے مرض میں مبتلا

ون ڈے رینکنگ:ٹاپ 2پوزیشنز بھارت کے نام، بابر کا تیسرانمبر

راولپنڈی اسلام آباد ریجن کی خواتین کرکٹرز کے انڈر19 اور ایمرجنگ ٹرائلز مکمل

17 قومی بلائنڈ کرکٹرز کو اعزازیہ دینے کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak