بچپن کی فوڈ پوائزننگ آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی
لاہور(نیٹ نیوز)بچپن میں فوڈ پوائزننگ خاص طور پر E. coli انفیکشن کی وجہ ہونے والی فوڈ پوائزننگ، بعد کی زندگی میں آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی ہے ۔ایک تازہ تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ E. coli کی خاص اقسام جو colibactin نامی زہریلا مادہ پیدا کرتی ہیں۔۔۔
آنتوں کے خلیوں میں ڈی این اے کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اور یہ اثر بچپن کی پہلی دہائی میں ہوتا ہے ۔یہ ڈی این اے تبدیلیاں آنتوں کے کینسر کے ابتدائی مراحل کے طور پر پائی گئیں۔ کچھ ممالک میں تحقیق سے پتا چلا کہ یہ کینسر 40 سال کی عمر سے کم میں پکڑا گیا ہے جو colibactin سے منسلک ڈی این اے تبدیلیوں کیوجہ سے رونما ہوا ہے ۔ کچھ کیسز میں کینسر 70 سال کی عمر میں ظاہر ہوتا پایا گیا۔ ابتدائی زندگی میں colibactin کا اثر دہائیوں بعد کینسر کی صورت اختیار کر سکتا ہے ۔