10 منٹ سٹریٹنر کے استعمال سے پھیپھڑوں کو سنگین نقصان
انڈیانا (نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ بالوں کو سیدھا کرنے کیلئے سٹریٹنر کے صرف 10 منٹ استعمال سے پھیپھڑوں کو سنگین نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔۔۔
امریکی ریاست انڈیانا کی پر ڈیو یونیورسٹی کے محققین کے مطابق صبح کے وقت بالوں کو سٹریٹنرز سے سنوارنے کے دوران خارج ہونے والے کیمیکل آپ کے پھیپھڑوں میں جا سکتے ہیں، 10 سے 20 منٹ تک سٹریٹنر یا کرلنگ ٹونگ استعمال کرنے سے آپ 10 ارب نینو پارٹیکلز کے سامنے آتے ہیں، یہ اتنی ہی مقدار ہے جتنی آپ کے کسی مصروف ہائی وے ٹریفک میں کھڑے ہو کر سانس لینے کے دوران جسم میں داخل ہوتی ہے ۔سائنسدانوں کے مطابق کیمیکلز براہ راست پھیپھڑوں میں داخل ہو کر صحت کے لیے خطرات کا باعث بنتے ہیں۔