بیجنگ(نیٹ نیوز)جنوبی چین سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنی 10 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بیٹے کے ساتھ 800 کلومیٹر تک پیدل سفر کیا تاکہ انہیں سخت جان بناسکے۔

وو نامی شخص اور دونوں بچوں نے اس سفر کا آغاز 17 جولائی کو جنوبی چین کے صوبے شینزن کے ضلع Baoan سے کیا۔یہ سفر ایک مہینے تک جاری رہا اور 17 اگست کو چینی صوبے ہونان کے علاقے Changsha میں ختم ہوا۔وو نے بتایا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے بچے آخر تک سفر کرسکیں گے ، مجھے ان پر فخر ہے ۔انہوں نے بتایا کہ میں اس سفر کے ذریعے ان کے ذہنوں کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں، میرے بچے بہت آسانی سے ہار مان لیتے ہیں اور چیلنجز سے گھبراتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مستقل مزاج بنیں اور ہر کام مکمل کرنے کی عادت اپنائیں۔اس سفر کے لیے وو نے 10 کلو سامان خود اٹھایا جبکہ ہر بچے نے 5 کلو وزنی بیگ کو کمر پر لٹکایا۔ 

 

