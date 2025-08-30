روزانہ پلاسٹک کے 68 ہزار ذرات جسم کے اندر داخل
لاہور(نیٹ نیوز)ہر سانس کے ساتھ دنیا کا ہر فرد کافی مقدار میں پلاسٹک کے ننھے ذرات کو پھیپھڑوں کے اندر کھینچ لیتا ہے ۔جرنل پلوس ون میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ ایک تخمینے کے مطابق اوسطاً ہر فرد روزانہ پلاسٹک کے 68 ہزار ننھے ذرات سانس کے ذریعے جسم کے اندر پہنچاتا ہے۔
ایسے ہر ذرے کا حجم ایک سے 10 مائیکرو میٹر کے درمیان ہوتا ہے ۔یہ ننھے ذرات انسانی صحت کے لیے خطرہ ثابت ہوسکتے ہیں کیونکہ وہ آسانی سے پورے جسم میں جاسکتے ہیں۔محققین کے مطابق ان ذرات کا حجم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ٹشوز میں منتقل ہوسکتے ہیں جو کہ خطرناک ثابت ہوسکتا ہے کیونکہ یہ دوران خون میں داخل ہوکر نظام تنفس کی گہرائی میں جاسکتے ہیں۔خوراک اور پانی سے ان کی زیادہ مقدار جسم کے اندر جاتی ہے مگر اس نئی تحقیق میں فضائی آلودگی کو بھی بڑا خطرہ قرار دیا گیا۔