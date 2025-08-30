برطانیہ،اب گانا بنائے گا چاکلیٹ کو مزید ذائقہ دار
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ کی یونیورسٹی آف برسٹل کی ایک سائنس دان نے ایک ایسا گانا بنایا ہے جس کو سنتے وقت کھائی جانے والی چاکلیٹ مزید ذائقہ دار ہوجاتی ہے ۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 60 برس کی تحقیق کے جائزے کے بعد ڈاکٹر نیٹلی ہیاسنتھ (کمپوزر اور ساؤنڈ ایکسپرٹ) نے ایک میوزیکل ٹریک بنایا ہے جس کو سنتے وقت چاکلیٹ کھانا اس کے ذائقے کو مزید بہتر بنا دیتا ہے ۔ڈاکٹر نیٹلی کو تحقیق میں معلوم ہوا کہ دماغ ایک پارٹی ٹرک کرتا ہے جس کو ‘ملٹی سینسری انٹیگریشن’ کہا جاتا ہے جس میں حواس آپس میں ملنا شروع ہوجاتے ہیں۔تحقیق میں معلوم ہوا کہ میجر کی میں ہموار اور پُرکشش دھنیں چاکلیٹ کا ذائقہ زیادہ کریمی اور میٹھا بناتی ہیں جبکہ شارپ نوٹس تلخ ذائقے کو بڑھاتے ہیں جبکہ تیز بیٹس فاسٹ فوڈ کے لیے بہترین ہوتی ہیں۔'سویٹسٹ میلوڈی' نامی یہ گانا 78 بی پی ایم پر چلتا ہے ۔