پائلٹس کالینڈنگ کیلئے مشکل قرار دیا جانیوالا ایئر پورٹ
کٹھمنڈو(نیٹ نیوز)دنیا کا ایک ائیرپورٹ ایسا ہے جسے ماہر ترین پائلٹ بھی لینڈنگ کیلئے مشکل قرار دیتے ہیں۔یہ ائیرپورٹ نیپال میں موجود ہے اور اسے Lukla یا تینزنگ ہلیری ائیرپورٹ کہا جاتا ہے۔
پائلٹوں بلند و بالا چوٹیوں کے درمیان زگ زیگ سفر کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ 1800 فٹ کا مختصر رن وے اور ائیر پورٹ میں ناکافی سہولیات کے باعث بھی یہاں اترنا یا اڑان بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے ۔رن وے اتنا مختصر ہے کہ اگر طیارے کی دوڑ ذرا زیادہ طویل ہو جائے تو وہ دوسری جانب گر سکتا ہے ۔پائلٹ کو رفتار اور بلندی کا خصوصی خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی جبکہ یہاں موسم بھی اچانک بدلتا ہے ، یعنی اگر ایک منٹ پہلے سورج کی روشنی موجود تھی تو اچانک بادل چھانے سے ائیر پورٹ کا نظر آنا مشکل ہو سکتا ہے ۔