امریکی شخص کا 3800کراکس جمع کرکے ورلڈ ریکارڈ قائم
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک شخص نے 3 ہزار 800 سے زائد کراکس جمع کرکے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا۔امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں کراک کنگ کے نام سے مشہور ڈوگی سینڈ ٹائیگر کا کلیکشن 2024ء میں 3 ہزار 569 تھا۔۔۔
مگر اب اس میں اضافہ ہوچکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ فوسٹر کیئر میں پرورش پانے کے دوران وہ جوتوں کے تسمے باندھ نہیں پاتے تھے ، اسی لیے نو عمری میں ہی کراکس جمع کرنے کا ہدف بنالیا۔ڈوگی سینڈ ٹائیگر نے مزید کہا کہ کراکس سے محبت 16 سالہ کی عمر میں شروع ہوئی تھی، اب میری خواہش ہے کہ اپنی کلیکشن کو ایک کراک میوزیم میں عوام کے روبرو پیش کروں، کراکس سے محبت کرنیوالے شخص کی خبرسامنے آنے کے بعدسوشل میڈیاصارفین اس میں بھرپور دلچسپی لیتے دکھائی دے رہے ہیں۔