صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کے پہلے ریکارڈ شدہ عالمی وباء کا سبب دریافت

  • عجائب دنیا
دنیا کے پہلے ریکارڈ شدہ عالمی وباء کا سبب دریافت

لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے دنیا کے پہلے ریکارڈ شدہ عالمی وباء کا سبب بننے والے بیکٹیریم کا جینوم دریافت کر لیا۔ اس عالمی وباء نے 1500 برس قبل بحیرہ روم کے مشرقی علاقے کولپیٹ میں لے لیا تھا۔۔۔

محققین نے یرسینیا پیسٹِس نامی یہ مائیکروب اردن کے قدیم شہر جیرش (عالمی وباء کے مرکز سے قریب) میں موجود ایک اجتماعی قبر میں دریافت کیا۔جرنل جینز میں شائع ہونے والی تحقیق میں جسٹینین وباء کے پیچھے موجود پیتھوجن کی تصدیق کی گئی اور عرصے سے حل نہ ہونے والے معمے کو حل کر دیا گیا۔541 عیسوی سے 750 عیسوی تک جاری رہنے والی جسٹینین وبائکے سبب لاکھوں کروڑوں لوگوں کی موت واقع ہوئی اور اس کی وجہ سے بازنطینی سلطنت کی شکل بدلی۔ تاہم، اس تباہ کن وباء کے پشت پر موجود وباء زیر بحث رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

غالب مارکیٹ:8سالہ بچی سے زیادتی،مقدمہ درج، ملزم ڈرائیور گرفتار

قصور:تین جواں سال لڑکیاں اغوا

پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری سے لاکھوں کا فراڈ

مسلح کا افرادپولیس کی سر پرستی میں گھرپر دھاوا، اہلخانہ پرتشدد

20 ہزار لٹر جعلی دودھ کی شہر میں ترسیل ناکام ،ملزم گرفتار

ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمدکرلیاگیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak