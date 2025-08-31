امریکا:ماہی گیر نے پہلی بار نارنجی شارک پکڑ لی
نیویارک(نیٹ نیوز)وسطی امریکا کے ملک کوسٹاریکا کے ساحل پر ایک شخص مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اس دوران اس نے ایک غیر معمولی نارنجی رنگ کی شارک پکڑی جو کہ پہلی ڈاکیومینٹیڈ اورنج شارک تھی۔۔۔
گارون واٹسن نامی اس ماہی گیر نے اگست 2024 میں تورٹوگیرو نیشنل پارک کے قریب لائن ڈالنے کے دوران 6 فٹ 6 انچ لمبی نرس شارک کو پکڑا۔واٹسن نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ ناقابل یقین تھا کہ ہمارے سامنے کیا ہے ، ایک نارنجی شارک جو کسی خلائی مخلوق کی طرح لگ رہی تھی۔ گارون واٹسن جو کہ پریسیمنا ڈومس ڈائی ہوٹل کے مالک ہیں نے اپنے بزنس فیس بک پیج پر اس مچھلی کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ شارک کے چمکدار نارنجی رنگ کی وجہ ایک حالت ہے جسے زینتھ ازم کہا جاتا ہے ۔