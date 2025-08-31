صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمیاتی تبدیلیاں ، 30سال تک کی پیشگوئیاں درست ثابت

لاہور(نیٹ نیوز)نئے مطالعے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے 30 سال پہلے کو پیشگوئیاں حیرت انگیز حد تک صحیح ثابت ہوئی ہیں۔1. عالمی درجہ حرارت،،ایم آئی ٹی اور یونیورسٹ آف کیلیفورنیا اور ناسا کے محققین نے۔۔۔

 پایا کہ 1970 سے 2007 کے درمیان جو 17 کلاؤڈ ماڈلز بنائے گئے ان میں سے 14 نے بعد میں ہونے والے عالمی درجہ حرارت کو بڑے حد تک درست اندازے سے پیشگوئی کی تھی، یعنی تقریباً 82% ماڈلز نے ٹھیک نتائج دیے ۔ 2. سمندر کی سطح کا اضافہ،،ٹولین یونیورسٹی کے محققین نے تحقیق کی کہ 1996 میں آئی پی سی سی نے تقریباً 8 سینٹی میٹر (تقریباً 3 انچ) سمندر کی سطح کے اضافے کی پیشگوئی کی جو کہ اگلے 30 سال میں حقیقی طور پر 9 سینٹی میٹر ہوئی، حیرت انگیز حد تک 8 کے قریب نکلی۔

 

