پیٹاگونیا میں ڈائنوسار کے دور کے مگرمچھ کی باقیات دریافت
لاہور(نیٹ نیوز)ماہرینِ متحجرات نے جنوبی پیٹاگونیا کے کوریلو فارمیشن سے Kostensuchus atrox نامی ایک خوفناک ترین مگرمچھ نما جانور کی باقیات دریافت کی ہیں تقریباً 70 لاکھ سال قبل ڈائنوسار سے تعلق رکھتا ہے ۔ یہ جانور صرف 3.5 میٹر (تقریباً 11.5 فٹ) لمبا اور۔۔۔
تقریباً 250 کلوگرام (550 پاؤنڈ) وزنی تھا ،اس کا مُنہ چوڑا اور مضبوط جبڑا، تیز اور کٹے ہوئے دانتوں سے بھرا ہوا تھا جو گوشت کو کاٹنے کے لیے مؤثر تھے اور جانور کو ایک حقیقی گوشتخوربناتے تھے ۔ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی ابتدائی ٹانگیں سیدھی اور مضبوط تھیں، جو شکار کی پیروی اور نشانہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی تھیں۔ اس نے ممکنہ طور پر درمیانے یا چھوٹے ڈائنوسار کو بھی شکار بنایا ہوگا ، Kostensuchus atrox ایک غالب شکاری جانور تھا ۔