ذائقہ دار چاکلیٹ کی تیاری میں بیکٹیریا کا اہم کردار
لاہور(نیٹ نیوز)چاکلیٹ کے ذائقے اور خوشبو کی تیاری میں بیکٹیریا کا کردار بنیادی ہے ۔دراصل کوکوا بینز جب توڑی جاتی ہیں تو ان کا ذائقہ ابھی "کڑوا اور بے ذائقہ" ہوتا ہے۔
اصل ذائقہ fermentation (خمیر کاری) کے دوران بنتا ہے اور یہی عمل بیکٹیریا اور خمیر کی مدد سے ہوتا ہے ۔تازہ کوکوا بینز کو گودے سمیت ڈھیر یا لکڑی کے ڈبوں میں ڈال کر ڈھانپ دیا جاتا ہے ۔سب سے پہلے yeast (قدرتی خمیر) شوگر alcohol میں بدلتے ہیں۔ اس کے بعد lactic acid bacteria آتے ہیں جو شوگر اور لیکٹک ایسڈ بناتے ہیں۔نتیجے میں درجہ حرارت بڑھتا ہے اور تیزابیت پیدا ہوتی ہے ۔ یہ بینز کے اندرونی اینزائمز کو فعال کرتا ہے ۔ اگلے مرحلے میں acetic acid bacteria سیٹک ایسیڈ کو (سرکہ تیزاب) میں بدلتے ہیں۔ بینز کے خلیے مر جاتے ہیں اور اندرونی کیمیائی ردعمل شروع ہوتا ہے ۔