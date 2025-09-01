صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناشتہ نہ کرنے سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہوسکتی ہے

  • عجائب دنیا
ناشتہ نہ کرنے سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہوسکتی ہے

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ناشتہ نہ کرنے سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہوسکتی ہے اور وقت کیساتھ ہڈیوں کا کمزور ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔

 ماہرین کے مطابق زیادہ تر لوگ دودھ، دہی، انڈے یا فورٹیفائیڈ اناج والا ناشتہ لیتے ہیں جو کیلشیم اور وٹامن D کے اہم ذرائع ہیں۔ اگر ناشتہ چھوڑ دیا جائے تو یہ ضروری غذائی اجزا جسم کو نہیں ملتے ۔ہمارے جسم میں ہڈیاں مسلسل ٹوٹتی اور دوبارہ بنتی ہیں ۔ اگر دن کے آغاز میں غذائیت نہ ملے تو یہ عمل متاثر ہوتا ہے جس سے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔مزید برآں ناشتہ چھوڑنے سے cortisol (اسٹریس ہارمون) کی سطح بڑھ جاتی ہے ۔ زیادہ cortisol ہڈیوں کی کثافت کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے ۔علاوہ ازیں جو لوگ ناشتہ چھوڑتے ہیں وہ اکثر دن بھر کیلشیم اور پروٹین کی کمی بھی پوری نہیں کر پاتے ۔ یہ کمی لمبے عرصے میں ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے ۔

 

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
بابر اعوان
سازشی سیلاب
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
