پرانی انسانی تاریخ کی ممکنہ اولین بستی کے آثار دریافت
استنبول(نیٹ نیوز)ماہرین آثار قدیمہ نے ترکیہ میں ایسے قدیم سٹرکچر کو دریافت کیا ہے جو کہ ممکنہ طور پر دنیا کی اولین انسانی بستی ہے ۔گوبیکلی تپہ کو ہزاروں سال پرانا ایسا مقام قرار دیا جاتا ہے جو اپنے بڑے پتھریلے ستونوں کیلئے جانا جاتا ہے۔
وہ گوبیکلی تپہ سے بھی زیادہ قدیم ہے ۔یہ مقام ترکیہ کے ضلع ایوبیہ کے علاقے anlurfa کے قریب دریافت کیا گیا جو کہ زمانہ قدیم کی بستیوں کا مرکز تصور کیا جاتا ہے ۔ انسٹیٹیوٹ آف فیلڈ ریسرچ گوبیکلی تپہ کے برعکس میندک تپہ میں اوپر کی جانب اٹھے مستطیل پتھر مخصوص تعمیراتی اور ثقافتی شناخت کا عندیہ دیتے ہیں ۔رمیانے حجم کی عمارات رہائش جبکہ بڑی عمارات رسوم کی ادائیگی یا دیگر مقاصد کیلئے استعمال ہوتی ہوں گی۔ابتدائی نتائج میں بتایا گیا کہ یہ بستی ممکنہ طور پر نو حجری دور کی ہے یعنی گوبیکلی تپہ سے بھی پرانی۔